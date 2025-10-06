Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура врезалась в припаркованный автомобиль ДПС в Тольятти 6 октября

ДТП с фурой и автомобилем ДПС в Самарской области обошлось без пострадавших.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 6 октября произошло ДТП с участием автомобиля дорожно-постовой службы. По данным ГУ МВД России по Самарской области, около 13.50 43-летний мужчина за рулем грузовика с полуприцепом IVEKO EVROSTAR ехал по Хрящевскому шоссе в сторону улицы Северной в Тольятти.

«Возле дома Nº13 он не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением», — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.

В результате фуру занесло, и она наехала на припаркованный автомобиль ДПС. Никто не пострадал, только машины получили повреждения. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах этой аварии.

А в Самаре утром 6 октября полностью сгорел пассажирский автобус.