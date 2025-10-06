Фура врезалась в припаркованный автомобиль ДПС в Тольятти 6 октября

В Самарской области 6 октября произошло ДТП с участием автомобиля дорожно-постовой службы. По данным ГУ МВД России по Самарской области, около 13.50 43-летний мужчина за рулем грузовика с полуприцепом IVEKO EVROSTAR ехал по Хрящевскому шоссе в сторону улицы Северной в Тольятти.
«Возле дома Nº13 он не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением», — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.
В результате фуру занесло, и она наехала на припаркованный автомобиль ДПС. Никто не пострадал, только машины получили повреждения. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах этой аварии.
А в Самаре утром 6 октября полностью сгорел пассажирский автобус.