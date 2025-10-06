Ричмонд
День вина в Кишиневе: Пьяных почти не было, полиция помогла лишь четверым, перебравших с алкоголем

Еще была оказана помощь одному мужчине, поскользнувшемуся и упавшему на проезжую часть, и еще одному человеку, который был найден без сознания.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторат карабинеров сообщает, что в эти выходные в центре Кишинева на пересечении бул. Штефана чел Маре и Бэнулеску Бодони была оказана помощь четырем гражданам, находящимся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Еще была оказана помощь одному мужчине, поскользнувшемуся и упавшему на проезжую часть, и еще одному человеку, который был найден без сознания.

Что вы знаете о запредельном цинизме: Глава Франции поздравил президента Молдовы за «большие достижения» на парламентских выборах, а «Европе надо поучиться в защите избирательного процесса».

Макрон также поздравил Майю Санду с тем, что она успешно выдержала «испытание вмешательством и дезинформацией со стороны России» (далее…).

Почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты питания: Агентство отзывает их только через две недели после начала продаж.

И, как правило, отзывает их, когда их уже, скорее всего, съели (далее…).

Мнение: Если Молдова не вступит в ЕС, разочарование общества может оказаться фатальным для PAS.

Экс-премьер Влад Филат рассуждает в соцсетях о том, каковы ожидания общества от правления PAS (далее…).

