День вина в Кишиневе: Пьяных почти не было, полиция помогла лишь четверым, перебравших с алкоголем

Инспекторат карабинеров сообщает, что в эти выходные в центре Кишинева на пересечении бул. Штефана чел Маре и Бэнулеску Бодони была оказана помощь четырем гражданам, находящимся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Еще была оказана помощь одному мужчине, поскользнувшемуся и упавшему на проезжую часть, и еще одному человеку, который был найден без сознания.
