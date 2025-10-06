«Реклама в соцсети обернулась кошмаром»: уборщица поликлиники лишилась всех сбережений и денег семьи из-за «инвестиций»

Сибирячка вложила все свои сбережения, а также деньги своего мужа и сестры. При общении с коллегами о мошенничестве, потерпевшая упомянула, что занимается инвестициями, что вызвало подозрения у работников клиники. После этого уборщица обратилась в полицию.