«Реклама в соцсети обернулась кошмаром»: уборщица поликлиники лишилась всех сбережений и денег семьи из-за «инвестиций»

Жительница Читы перевела аферистам почти почти 2,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

52-летняя уборщица поликлиники из Читы, которая, как и многие, мечтала о лучшей жизни и дополнительном доходе, и не подозревала, что это желание обернется потерей почти 2,5 миллиона рублей.

Листая ленту в социальной сети, она наткнулась на рекламу, обещающую легкие деньги через «инвестиции» в газовую отрасль. Как сообщили КП-Иркутск в МВД Забайкалья, женщина оставила заявку.

— С ней сразу же связались «финансовые консультанты», помогли установить на телефон фишинговое приложение, и несколько месяцев убеждали переводить деньги на банковские карты неизвестных, — уточнили в пресс-службе полиции.

Сибирячка вложила все свои сбережения, а также деньги своего мужа и сестры. При общении с коллегами о мошенничестве, потерпевшая упомянула, что занимается инвестициями, что вызвало подозрения у работников клиники. После этого уборщица обратилась в полицию.