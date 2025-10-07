Часть потолка обрушилась в здании вокзала Павловска

«Фонтанка» в понедельник писала, что концепция восстановления Музыкального вокзала в Павловске получила одобрение совета по сохранению культурного наследия Петербурга. Она предусматривает восстановление не только здания Музыкального вокзала таким, каким оно было в 1860-е годы, но также и восстановление исторического планировочного решения южной части ландшафтного района Большая Звезда с реставрацией Вокзального пруда и фонтанов. Кроме того, будет оборудован зал до 800 мест. Работы планируется начать в 2027 году. Павловский вокзал стал «первой русской филармонией». Во время Великой Отечественной войны Музыкальный вокзал был уничтожен.