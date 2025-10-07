Ричмонд
Часть потолка обрушилась в здании вокзала Павловска

Потолок частично обрушился в зале ожидания вокзала Павловска. Об этом 6 октября «Фонтанке» сообщил читатель.

Источник: Фонтанка.ру

На фотографии видно, что рядом с сиденьями для пассажиров лежат куски штукатурки. Инцидент произошел сегодня.

«В рамках работ по техническому обслуживанию Павловского вокзала, проводимых в связи с частичной деформацией потолочного покрытия в зале ожидания, осуществлена замена защитной сетки и демонтаж изношенных тяжелых элементов потолка. На данный момент работы полностью завершены», — уточнили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Там также отметили, что пострадавших нет.

В пресс-службе администрации Пушкинского района нам рассказали, что в 2026 году в здании Павловского вокзала начнется капитальный ремонт. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации.

«Завершить капитальный ремонт запланировано к празднованию 250-летия Павловска в 2027 году», — уточнили в пресс-службе районной администрации.

«Фонтанка» в понедельник писала, что концепция восстановления Музыкального вокзала в Павловске получила одобрение совета по сохранению культурного наследия Петербурга. Она предусматривает восстановление не только здания Музыкального вокзала таким, каким оно было в 1860-е годы, но также и восстановление исторического планировочного решения южной части ландшафтного района Большая Звезда с реставрацией Вокзального пруда и фонтанов. Кроме того, будет оборудован зал до 800 мест. Работы планируется начать в 2027 году. Павловский вокзал стал «первой русской филармонией». Во время Великой Отечественной войны Музыкальный вокзал был уничтожен.