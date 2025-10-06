Ричмонд
26-летний парень посреди ночи поджег здание сельсовета и пожарную машину

Жителя Башкирии осудят за поджог здания сельсовета и пожарной машины.

Источник: Комсомольская правда

В Аургазинском районе Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего местного жителя, его обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Подробности рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, в минувшем мае мужчина посреди ночи подошел к зданию администрации Кебячевского сельсовета, где также располагались помещения двух организаций и сельский дом культуры. Он разбил окно, проник внутрь здания и поджег шторы и мягкую мебель.

Не ограничившись этим, обвиняемый подпалил салон стоявшего рядом неэксплуатируемого пожарного автомобиля. Злоумышленника задержали местные жители, они же и потушили возгорание, благодаря чему удалось избежать более значительных разрушений.

Обвиняемый полностью признал вину. Известно, что ранее он был судим. Сейчас молодой человек арестован. Материалы возбужденного против него уголовного дела направлены в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

