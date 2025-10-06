Умер исполнитель песни «Ты не балуй» шансон-певец Алексей Степин

«Умер певец, композитор и поэт Алексей Степин. Его хиты “Долюшка-доля”, “Гули-гули”, “Ты не балуй”, “Дорога да гитара” и другие успели стать неотъемлемой частью шансона по-русски и остаются любимы на протяжении многих лет», — отмечено на странице радиостанции во «ВКонтакте».
Буквально месяц назад, 5 сентября, артисту исполнилось 57 лет. Отмечается, что он выходил на сцену до последних дней. У Степина осталась дочь Лариса, с мамой которой он расстался.
«Радио Шансо’н выражает соболезнования родным и близким Алексея, а также всем поклонникам его творчества», — добавляется в сообщении.
Певец родился 5 сентября 1968 года в Казани. В середине 1990-х годов переехал в Москву. В 1997 году подписал контракт с продюсером Александром Толмацким, с которым сотрудничал три года. Тогда была выпущена песня «Гули-гули», которую взяла в свой репертуар Надежда Бабкина. В дискографии Степина — альбомы «Не плачь, Анюта», «Дорога да гитара», «Бесприютная душа», «Слезы — просто вода», «Гули-гули» и другие. Также является автором текста песни «Новая русская калинка», которую исполняет Алексей Воробьев.