Умер исполнитель песни «Ты не балуй» шансон-певец Алексей Степин

Певец родился 5 сентября 1968 года в Казани. В середине 1990-х годов переехал в Москву. В 1997 году подписал контракт с продюсером Александром Толмацким, с которым сотрудничал три года. Тогда была выпущена песня «Гули-гули», которую взяла в свой репертуар Надежда Бабкина. В дискографии Степина — альбомы «Не плачь, Анюта», «Дорога да гитара», «Бесприютная душа», «Слезы — просто вода», «Гули-гули» и другие. Также является автором текста песни «Новая русская калинка», которую исполняет Алексей Воробьев.