В Ростовской области отправили под домашний арест чиновника городской администрации

Под Ростовом замглавы городской администрации попал под арест за превышение полномочий.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске Ростовской области в понедельник, 6 октября, суд избрал меру пресечения заместителю главы города. Под домашним арестом он проведет месяц и 24 дня. Поводом для такого решения стало уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудника городской администрации за превышение должностных полномочий.

В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что по версии следствия, эти действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное из корыстной заинтересованности и иной личной заинтересованности.

