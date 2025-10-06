В Ростовской области отправили под домашний арест чиновника городской администрации

В Батайске Ростовской области в понедельник, 6 октября, суд избрал меру пресечения заместителю главы города. Под домашним арестом он проведет месяц и 24 дня. Поводом для такого решения стало уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудника городской администрации за превышение должностных полномочий.