В Ростовской области утонул 31 человек

В Ростовской области завершился купальный сезон.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подошел к концу купальный сезон, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, за это лето утонули 31 человек, в том числе пять детей. Спасены 11 дончан.

— Инспекторами ГИМС совместно со спасателями, представителями администраций, полиции, волонтерских организаций и казаками проведено более 400 патрулирований, в ходе которых выявлено 353 нарушения и составлено более 340 протоколов об административных правонарушениях, — добавили в ведомстве.

