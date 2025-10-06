В Ростовской области утонул 31 человек

В Ростовской области подошел к концу купальный сезон, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, за это лето утонули 31 человек, в том числе пять детей. Спасены 11 дончан.
— Инспекторами ГИМС совместно со спасателями, представителями администраций, полиции, волонтерских организаций и казаками проведено более 400 патрулирований, в ходе которых выявлено 353 нарушения и составлено более 340 протоколов об административных правонарушениях, — добавили в ведомстве.
