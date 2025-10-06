Бросился спасать коллегу и тоже погиб: двое рабочих скончались в шахте в Уфе

— Работник подрядной организации потерял сознание при спуске в канализационную шахту вблизи строящегося многоквартирного дома. Его коллега попытался ему помочь, однако также потерял сознание. Реанимационные мероприятия медицинских сотрудников не привели к положительному результату, констатирована смерть обоих мужчин, — передали в СК.