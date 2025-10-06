МВД: 16 женщин из разных регионов Беларуси обратились по делу о серийном маньяке

«В подъездах, лифтах, на лестничных площадках и крышах совершал действия сексуального характера или изнасилования. Если встречал противодействие — убивал путем удушения либо нанесения ножевых ранений. На совести маньяка восемь убийств белорусок в возрасте от 12 до 20 лет, а также два покушения на убийство и изнасилование», — рассказали в Следственном комитете.