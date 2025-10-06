Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: 16 женщин из разных регионов Беларуси обратились по делу о серийном маньяке

16 женщин из разных регионов Беларуси обратились к правоохранителям по делу о серийном маньяке.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о том, что в милицию уже обратилось 16 женщин по делу о серийном маньяке. Как сообщили в МВД, все заявительницы — из разных регионов Беларуси. По фактам заявлений уже проводятся проверки.

МВД благодарит заявительниц за активную гражданскую позицию и проявленную смелость.

Напомним, ранее мы писали, что СК и МВД рассказали о жутких преступлениях самого кровавого маньяка современной Беларуси, которого искали 30 лет, а он оказался могилевским рабочим (тут про это).

В период с 1996 по 1999 годы преступник у многоэтажных домов выслуживал жертв — девушек и девочек хрупкого телосложения, которые не могли оказать сопротивления.

«В подъездах, лифтах, на лестничных площадках и крышах совершал действия сексуального характера или изнасилования. Если встречал противодействие — убивал путем удушения либо нанесения ножевых ранений. На совести маньяка восемь убийств белорусок в возрасте от 12 до 20 лет, а также два покушения на убийство и изнасилование», — рассказали в Следственном комитете.

Ранее мы писали о новых правила роуминга для белорусов в России (вводятся определенные ограничения).