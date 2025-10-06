МВД: 16 женщин из разных регионов Беларуси обратились по делу о серийном маньяке

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о том, что в милицию уже обратилось 16 женщин по делу о серийном маньяке. Как сообщили в МВД, все заявительницы — из разных регионов Беларуси. По фактам заявлений уже проводятся проверки.
МВД благодарит заявительниц за активную гражданскую позицию и проявленную смелость.
Напомним, ранее мы писали, что СК и МВД рассказали о жутких преступлениях самого кровавого маньяка современной Беларуси, которого искали 30 лет, а он оказался могилевским рабочим (тут про это).
В период с 1996 по 1999 годы преступник у многоэтажных домов выслуживал жертв — девушек и девочек хрупкого телосложения, которые не могли оказать сопротивления.
«В подъездах, лифтах, на лестничных площадках и крышах совершал действия сексуального характера или изнасилования. Если встречал противодействие — убивал путем удушения либо нанесения ножевых ранений. На совести маньяка восемь убийств белорусок в возрасте от 12 до 20 лет, а также два покушения на убийство и изнасилование», — рассказали в Следственном комитете.
