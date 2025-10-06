В Тюмени школьница провела несколько дней в квартире с умершей матерью

В Тюмени семилетняя девочка пробыла несколько дней в квартире с умершей матерью, сообщает 72.RU.
По данным издания, тело мертвой молодой женщины обнаружили в квартире 5 октября, предположительно, она пролежала там несколько дней. Известно, что в квартире также находилась ее дочь-первоклассница. Вероятно, девочка думала, что ее мама спит, отмечает издание.
Тревогу забила подруга, которая не смогла дозвониться до женщины. Она пришла к ней домой и убедила ребенка открыть дверь, пишет СМИ.
В СУ СК по Тюменской области, на которое ссылается РИА Новости, сообщили, что по факту обнаружения тела женщины проводится процессуальная проверка. Признаков криминальной смерти на теле женщины нет, проводится судебно-медицинская экспертиза, рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что жительница Марий Эл почти год не выпускала несовершеннолетнюю дочь из дома, даже в школу, в итоге девочку забрали органы опеки и попечительства.