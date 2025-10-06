В Тюмени школьница провела несколько дней в квартире с умершей матерью

По данным издания, тело мертвой молодой женщины обнаружили в квартире 5 октября, предположительно, она пролежала там несколько дней. Известно, что в квартире также находилась ее дочь-первоклассница. Вероятно, девочка думала, что ее мама спит, отмечает издание.