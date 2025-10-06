Под Ростовом изъяли контрафактный алкоголь на сотни тысяч рублей

В Мясниковском районе Ростовской области оперативники пресекли факт использования чужого товарного знака. Установлено, что 55-летний житель купил у неизвестного несколько сотен бутылок контрафактного спиртного с логотипом популярного бренда. После этого дончанин начал продавать его по более высокой цене.
Во время обыска у мужчины нашли и изъяли бутылки с алкогольной продукцией на сумму более 400 тысяч рублей. Исследование показало, спиртное опасности для жизни не представляет, но имеет признаки контрафакта.
— Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное использование средств индивидуализации товаров», — сказали в донском главке.
Если в суде вину мужчины признают, ему грозит до двух лет лишения свободы.
