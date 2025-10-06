Два грузовика столкнулись в Барановичском районе

ДТП произошло около 13.20. По предварительной информации, 27-летний житель Минска, управляя автомобилем Iveco, двигался по автодороге М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ в направлении от Минска к Бресту. На 186-м км он уснул за рулем и столкнулся с попутным автомобилем дорожной службы ГАЗ.