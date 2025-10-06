6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два грузовика столкнулись в Барановичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло около 13.20. По предварительной информации, 27-летний житель Минска, управляя автомобилем Iveco, двигался по автодороге М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ в направлении от Минска к Бресту. На 186-м км он уснул за рулем и столкнулся с попутным автомобилем дорожной службы ГАЗ.
В результате ДТП водитель Iveco доставлен в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. Проводится проверка.
В соответствии с пунктом 10.2 ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, а также под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции, отметили в УВД. -0-