Суд арестовал на два месяца экс-министра Абызова по новому делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы решил арестовать бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова на два месяца по новому делу о мошенничестве. Он уже отбывает наказание за создание преступного сообщества и другие правонарушения. Об этом стало известно в понедельник, 6 октября.