Суд арестовал на два месяца экс-министра Абызова по новому делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы решил арестовать бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова на два месяца по новому делу о мошенничестве. Он уже отбывает наказание за создание преступного сообщества и другие правонарушения. Об этом стало известно в понедельник, 6 октября.
Защита выступила с просьбой отклонить ходатайство следователя.
— Мой подзащитный находится в таком месте, где мой подзащитный не сможет появляться на дело. Прошу отказать в ходатайстве следователя, — рассказал его адвокат Тимофей Гриднев.
Сам Абызов выразил поддержку своему адвокату.
— Ходатайство следствия вызывает просто удивление. То, что я могу повлиять на свидетелей и доказательства, так как я осужденный и нахожусь в изоляторе, — уточнил бывший министр.
В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело 2 октября. Его доставили из колонии, где он отбывает наказание за создание преступного сообщества, в следственный изолятор в Москве. Позже стало известно, что Михаил Абызов стал фигурантом нового уголовного дела из-за инвестиций Российской венчурной компании в американскую Alion Energy Inc.