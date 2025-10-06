Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три беспилотника ВСУ обезвредили на территории предприятия в Тюмени

В Тюмени три беспилотника уничтожены на территории одного из предприятий, в результате атаки дронов пострадавших нет. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Источник: Life.ru

"Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы, — уточняется в тексте.

Там подчёркивается, что все заводы в микрорайоне Антипино продолжают функционировать в штатном режиме, пожара после инцидента удалось избежать. Как заверили в экстренных службах, ситуация находится под контролем, серьёзных разрушений атакованное предприятие не получило.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 октября расчёты противовоздушной обороны сбили 251 украинский беспилотник над 16 российскими регионами, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей. В частности беспилотные летательные аппараты были перехвачены в следующих регионах: Республика Крым — 40 дронов, Курская область — 34, Белгородская область — 30, Нижегородская область — 20, Воронежская область — 17, Краснодарский край — 11.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше