В Бресте мужчина пытался сжечь дерево, а поджег гараж

Оказалось, что вечером в помещении гаража встретились два друга, которые выпивали. Один из них — 32-летний брестчанин, планировал купить два соседних гаража. Однако растущее рядом дерево, корнями примыкающее к стенам помещений, ему не нравилось. Когда знакомый уснул, он вышел на улицу и поставил около дерева подожженную покрышку, надеясь, что таким способом дерево сгорит. Однако планам не суждено было сбыться. Вскоре огонь охватил крышу гаража.