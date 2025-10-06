6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мужчина пытался сжечь дерево, а поджег гараж, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления ГКСЭ по Брестской области Татьяну Коток.
Сообщение о возгорании гаражного кооператива поступило сотрудникам МЧС 28 августа. Прибывшие спасатели ликвидировали огонь, охвативший крышу гаража. Предположение о том, что пожар возник не случайно, подтвердили эксперты Государственного комитета судебных экспертиз.
При проведении пожарно-технической экспертизы установлено, что непосредственной причиной пожара стал занесенный источник зажигания, искусственно созданные условия способствовали его возникновению.
Оказалось, что вечером в помещении гаража встретились два друга, которые выпивали. Один из них — 32-летний брестчанин, планировал купить два соседних гаража. Однако растущее рядом дерево, корнями примыкающее к стенам помещений, ему не нравилось. Когда знакомый уснул, он вышел на улицу и поставил около дерева подожженную покрышку, надеясь, что таким способом дерево сгорит. Однако планам не суждено было сбыться. Вскоре огонь охватил крышу гаража.
По данному факту проводится проверка. -0-