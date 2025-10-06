ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС

«ВСУ не прекращают обстрелы в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. На этот раз прилёт пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 км от периметра ЗАЭС», — говорится в сообщении.