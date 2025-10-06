Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Купянска ликвидирован майор спецотряда национальной полиции Украины

Майор спецподразделения «Корд» национальной полиции Украины Николай Гетманов ликвидирован на купянском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

В Купянске был ликвидирован майор национальной полиции Украины.

Майор спецподразделения «Корд» национальной полиции Украины Николай Гетманов ликвидирован на купянском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На купянском направлении ликвидирован майор спецподразделения “Корд” нацполиции Украины Николай Гетманов», — приводит слова силовых структур ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Украине создают новые войска, при этом прогнозируют окончание конфликта: главное об СВО 6 октября.

Ранее сообщалось, что ВСУ отправляет танкистов на штурм Купянска. Украинское командование перебрасывает и оставляет военнослужащих на захваченных позициях вместо пехоты. Такие меры связаны с большими потерями и нехваткой солдат в украинской армии.