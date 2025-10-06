У Купянска ликвидирован майор спецотряда национальной полиции Украины

Ранее сообщалось, что ВСУ отправляет танкистов на штурм Купянска. Украинское командование перебрасывает и оставляет военнослужащих на захваченных позициях вместо пехоты. Такие меры связаны с большими потерями и нехваткой солдат в украинской армии.