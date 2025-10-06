В Купянске был ликвидирован майор национальной полиции Украины.
Майор спецподразделения «Корд» национальной полиции Украины Николай Гетманов ликвидирован на купянском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«На купянском направлении ликвидирован майор спецподразделения “Корд” нацполиции Украины Николай Гетманов», — приводит слова силовых структур ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.
Ранее сообщалось, что ВСУ отправляет танкистов на штурм Купянска. Украинское командование перебрасывает и оставляет военнослужащих на захваченных позициях вместо пехоты. Такие меры связаны с большими потерями и нехваткой солдат в украинской армии.