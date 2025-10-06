Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова со здания упала часть фасада

Очевидцы сообщили о том, что в Ростове на Ворошиловском рухнула часть фасада.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, на проспекте Ворошиловском, 34, произошло ЧП. Со слов свидетелей, со здания упала небольшая часть каменной кладки, к счастью, никто не пострадал.

— Все огородили, вызвали специалистов, — написали в пабликах местные жители.

Также они уверяют, что часть кладки все еще свисает со стены, угрожая в любой момент упасть на асфальт. Пост собрал десятки комментариев.

— Ого, постоянно там хожу, — написала одна из подписчиц.

— Слава Богу, никого не задело, — высказал свое мнение другой пользователь.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Ростовчанка чуть не убила мужа, который прогулял деньги, отложенные на репетитора.

«Марина умерла»: Под Ростовом ревнивец после убийства жены написал начальнику и стал давить на жалость.