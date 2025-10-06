В центре Ростова со здания упала часть фасада

В Ростове-на-Дону, на проспекте Ворошиловском, 34, произошло ЧП. Со слов свидетелей, со здания упала небольшая часть каменной кладки, к счастью, никто не пострадал.
— Все огородили, вызвали специалистов, — написали в пабликах местные жители.
Также они уверяют, что часть кладки все еще свисает со стены, угрожая в любой момент упасть на асфальт. Пост собрал десятки комментариев.
— Ого, постоянно там хожу, — написала одна из подписчиц.
— Слава Богу, никого не задело, — высказал свое мнение другой пользователь.
