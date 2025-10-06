Велосипедист пострадал при ударе дрона ВСУ в Курской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал 41-летнего велосипедиста в поселке Коренево в Курской области. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По словам губернатора, мужчину с осколочными ранениями ног экстренно доставили в Курскую областную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
— Подлые удары нацистов продолжаются. Уважаемые жители, прошу всех соблюдать меры безопасности! Враг продолжает свои подлые удары. Пожалуйста, берегите себя! — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в тот же день сообщил, что в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины погибли два человека.
Еще один обстрел Белгорода произошел вечером прошлого дня. По словам Гладкова, было повреждение энергоинфраструктуры. На местах работали сотрудники оперативных служб.