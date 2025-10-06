Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велосипедист пострадал при ударе дрона ВСУ в Курской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал 41-летнего велосипедиста в поселке Коренево в Курской области. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал 41-летнего велосипедиста в поселке Коренево в Курской области. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По словам губернатора, мужчину с осколочными ранениями ног экстренно доставили в Курскую областную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

— Подлые удары нацистов продолжаются. Уважаемые жители, прошу всех соблюдать меры безопасности! Враг продолжает свои подлые удары. Пожалуйста, берегите себя! — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в тот же день сообщил, что в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины погибли два человека.

Еще один обстрел Белгорода произошел вечером прошлого дня. По словам Гладкова, было повреждение энергоинфраструктуры. На местах работали сотрудники оперативных служб.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше