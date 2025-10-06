Эксперт Кондратьев: ликвидированные над Тюменью дроны могли запустить с фур

6 октября в небе над Тюменью ликвидировали три дрона ВСУ. Как отметил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, беспилотники могли запустить с фур.
«Беспилотники самолетного типа могли привезли в фурах куда-то непосредственно в пригород Тюмени. В этом случае дроны стартовали с фур», — объяснил он.
Ранее стало известно, что в небе над Тюменью обезвредили три беспилотника. Как уточнили в информационном центре правительства Тюменской области, дроны обнаружили и ликвидировали на территории предприятия в микрорайоне Антипино (там находится Антипинский НПЗ).