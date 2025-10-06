Премьер Кобахидзе: в Грузии произошла пятая попытка революции

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация в стране остается под контролем, несмотря на попытки дестабилизации. Власти, по словам Кобахидзе, анализируют действия причастных к организации протестов и взаимодействуют с силовыми структурами для обеспечения порядка. Он также отметил, что правительство последовательно работает над укреплением национальной безопасности и предотвращением вмешательства иностранных государств во внутренние дела Грузии.