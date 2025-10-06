Ричмонд
Премьер Кобахидзе: в Грузии произошла пятая попытка революции

Пятая попытка организовать революцию в Грузии была поддержана внешними силами, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом он сообщил 6 октября в интервью телекомпании «Рустави 2». По словам главы правительства, власти намерены принять все необходимые меры для предотвращения подобных сценариев в будущем.

Пятая попытка организовать революцию в Грузии была поддержана внешними силами, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом он сообщил 6 октября в интервью телекомпании «Рустави 2». По словам главы правительства, власти намерены принять все необходимые меры для предотвращения подобных сценариев в будущем.

«Это была пятая попытка революции, которая имела поддержку извне… Наша главная задача — чтобы никто не посмел осуществить шестую попытку, и для этого будут приняты все меры», — сказал Кобахидзе в эфире телеканала.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПремьер Грузии заявил о попытке «Майдана» в Тбилиси в день выборов.

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация в стране остается под контролем, несмотря на попытки дестабилизации. Власти, по словам Кобахидзе, анализируют действия причастных к организации протестов и взаимодействуют с силовыми структурами для обеспечения порядка. Он также отметил, что правительство последовательно работает над укреплением национальной безопасности и предотвращением вмешательства иностранных государств во внутренние дела Грузии.

