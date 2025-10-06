Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять повсюду на СВО

Дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять на всех направлениях специальной военной операции для прокладки линии связи. Беспилотник используют для соединения позиций по воздуху, в том числе через минные поля и труднопроходимую местность. Об этом сообщил официальный представитель группы компаний «Гроза».

Беспилотник «Заноза» заменяет связистов на передовой (архивное фото).

Дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять на всех направлениях специальной военной операции для прокладки линии связи. Беспилотник используют для соединения позиций по воздуху, в том числе через минные поля и труднопроходимую местность. Об этом сообщил официальный представитель группы компаний «Гроза».

«Дрон-кабелеукладчик “Заноза” в настоящее время используется на всех направлениях спецоперации для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность. Кабелеукладчик — одна из возможных комплектаций модульного FPV-дрона “Заноза”. Аппарат создан по совместной инициативе представителей Минобороны РФ и наших разработчиков», — сообщили ТАСС в группе компаний «Гроза».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийский военный сбил FPV-дрон противника, защитив подразделение.

Для выполнения задач на беспилотник устанавливают специальную бобину с бронированным оптоволоконным кабелем. Аппарат протягивает его между укрытиями, обеспечивая защищенную связь. Главная цель применения «Занозы» — сохранение жизней российских связистов, так как их задачи теперь перенесены на дрон. Используемый кабель устойчив к внешнему воздействию, и ему не повредит даже проехавший по нему транспорт.

Ранее на фронте обе стороны активно внедряют новые беспилотные технологии. ВСУ начали использовать барражирующие боеприпасы «Зозуля», а российские военные испытывают дрон-ракету «Залп-1» для перехвата украинских БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше