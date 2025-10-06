Дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять повсюду на СВО

Беспилотник «Заноза» заменяет связистов на передовой (архивное фото).
Дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять на всех направлениях специальной военной операции для прокладки линии связи. Беспилотник используют для соединения позиций по воздуху, в том числе через минные поля и труднопроходимую местность. Об этом сообщил официальный представитель группы компаний «Гроза».
«Дрон-кабелеукладчик “Заноза” в настоящее время используется на всех направлениях спецоперации для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность. Кабелеукладчик — одна из возможных комплектаций модульного FPV-дрона “Заноза”. Аппарат создан по совместной инициативе представителей Минобороны РФ и наших разработчиков», — сообщили ТАСС в группе компаний «Гроза».
Для выполнения задач на беспилотник устанавливают специальную бобину с бронированным оптоволоконным кабелем. Аппарат протягивает его между укрытиями, обеспечивая защищенную связь. Главная цель применения «Занозы» — сохранение жизней российских связистов, так как их задачи теперь перенесены на дрон. Используемый кабель устойчив к внешнему воздействию, и ему не повредит даже проехавший по нему транспорт.
Ранее на фронте обе стороны активно внедряют новые беспилотные технологии. ВСУ начали использовать барражирующие боеприпасы «Зозуля», а российские военные испытывают дрон-ракету «Залп-1» для перехвата украинских БПЛА.