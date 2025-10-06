WSJ: Украина создала секретные парки батарей на случай блэкаута

Причиной создания системы стали риски массовых отключений света в Украине на фоне регулярных ударов по энергетической инфраструктуре. Эта инфраструктура представляет собой ряд белых блоков-аккумуляторов высотой около 2,5 метра, которые могут быть быстро развернуты в случае необходимости.