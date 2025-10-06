Эксперт Кондратьев: до Тюмени могли долететь модернизированные дроны ВСУ

Для атаки промпредприятия в Тюмени Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать модернизированные дроны, которые способны преодолеть расстояние более двух тысяч километров. Таким мнением с aif.ru поделился основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Расстояние от Украины до Тюмени превышает две тысячи километров. Это превышает технические возможности дронов. Возможно, что беспилотники прошли очередную модернизацию и могут долететь с территории Украины непосредственно до Тюмени. Но снова надо учесть, это очень далеко, и эти дроны, скорее всего, бы сбили над территорией Российской Федерации», — объяснил он.
Эксперт не исключил вариант, что вылетевшие с Украины дроны где-то приземлились и после дозаправки продолжили маршрут.
«Возможно, что они приземляются на территории России, дозаправляются и дальше летят. Такой вариант может быть», — добавил Кондратьев.
По его словам, беспилотники могли привезти в пригород Тюмени в фурах, с которых они стартовали для атаки промпредприятия.
Напомним, что 6 октября три беспилотника ВСУ обнаружили и ликвидировали на территории предприятия в тюменском микрорайоне Антипино (там находится Антипинский НПЗ).