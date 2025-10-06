Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Кондратьев: до Тюмени могли долететь модернизированные дроны ВСУ

Для атаки на Тюмень ВСУ могли использовать модернизированные БПЛА, дальность полета которых превышает 2000 км. По словам эксперта Кондратьева, беспилотники могли приземляться на территории РФ для дозаправки и лететь дальше.

Источник: Аргументы и факты

Для атаки промпредприятия в Тюмени Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать модернизированные дроны, которые способны преодолеть расстояние более двух тысяч километров. Таким мнением с aif.ru поделился основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Расстояние от Украины до Тюмени превышает две тысячи километров. Это превышает технические возможности дронов. Возможно, что беспилотники прошли очередную модернизацию и могут долететь с территории Украины непосредственно до Тюмени. Но снова надо учесть, это очень далеко, и эти дроны, скорее всего, бы сбили над территорией Российской Федерации», — объяснил он.

Эксперт не исключил вариант, что вылетевшие с Украины дроны где-то приземлились и после дозаправки продолжили маршрут.

«Возможно, что они приземляются на территории России, дозаправляются и дальше летят. Такой вариант может быть», — добавил Кондратьев.

По его словам, беспилотники могли привезти в пригород Тюмени в фурах, с которых они стартовали для атаки промпредприятия.

Напомним, что 6 октября три беспилотника ВСУ обнаружили и ликвидировали на территории предприятия в тюменском микрорайоне Антипино (там находится Антипинский НПЗ).

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше