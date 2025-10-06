Эксперт Кондратьев: до Тюмени могли долететь модернизированные дроны ВСУ

«Расстояние от Украины до Тюмени превышает две тысячи километров. Это превышает технические возможности дронов. Возможно, что беспилотники прошли очередную модернизацию и могут долететь с территории Украины непосредственно до Тюмени. Но снова надо учесть, это очень далеко, и эти дроны, скорее всего, бы сбили над территорией Российской Федерации», — объяснил он.