В Ростовской области наркодилер укусил инспектора ДПС при задержании

Во время проверки автомобиля Kia Optima, припаркованного у лесной рощи, полицейские обнаружили у местного жителя 1990 года рождения эфедрон и гашиш. При попытке задержания мужчина оказал ожесточённое сопротивление — наносил удары по инспектору ДПС и укусил его за ногу, пытаясь скрыться от правоохранителей. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сбыт наркотиков и применении насилия к представителю власти.