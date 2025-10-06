СМИ сообщили о создании секретной системы на Украине на случай блэкаута

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.