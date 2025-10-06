Daily Mail: три особняка экс-главы РАО Федотова разграбили в Британии

В Англии недвижимость российского бизнесмена неоднократно подвергалась разграблениям.
В Брайтоне в Великобритании были разграблены три особняка бизнесмена и экс-главы Российской авторской организации (РАО) Сергея Федотова. Дома пустуют около десяти лет, пишет Daily Mail.
«Особняки стоимостью в миллионы фунтов стерлингов пустуют уже почти десять лет. Разгневанные жители рассказали Daily Mail, что из-за халатности некогда внушительные дома превратились в заброшенную игровую площадку, где подростки регулярно устраивают вечеринки», — сообщает издание.
Особняки находятся в районе «Голливудских холмов Брайтона», пишет газета. Этот район признан лучшим местом для жизни в Англии. Первые два он приобрел за 2,8 млн фунтов стерлингов и 1,5 млн фунтов стерлингов в 2012 году, а третий — за 2,5 млн в 2014 году. Еще порядка 2 миллиона фунтов стерлингов ушло на реконструкцию домов.
Сергей Федотов осужден в России по делу о хищении. В июне 2020 года он был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в хищении 762 миллионов рублей.