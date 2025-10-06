Daily Mail: три особняка экс-главы РАО Федотова разграбили в Британии

Особняки находятся в районе «Голливудских холмов Брайтона», пишет газета. Этот район признан лучшим местом для жизни в Англии. Первые два он приобрел за 2,8 млн фунтов стерлингов и 1,5 млн фунтов стерлингов в 2012 году, а третий — за 2,5 млн в 2014 году. Еще порядка 2 миллиона фунтов стерлингов ушло на реконструкцию домов.