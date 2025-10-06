В Ростовской области разобрали стену, чтобы спасти застрявшего под ней щенка

Ранее Life.ru рассказывал, как нетрезвый житель Подольска напал на собаку-инвалида, которая гуляла в специальной каталке, поддерживающей задние лапы. На записи с дворовой камеры видеонаблюдения видно, как мужчина сначала ходит за животным, а потом хватает, поднимает и бросает на землю. Собачка серьёзно пострадала. Живодёра вскоре задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. А Life.ru приехал к подвергшейся нападению Офелии (кличка собаки) и узнал, как она себя чувствует.