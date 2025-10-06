Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия собирается ввести пошлины на весь импорт России

Финляндия рассматривает возможность введения пошлин на весь российский импорт. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по итогам переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Евросоюзе о новых ограничительных мерах в отношении России, сообщает TVP World.

О введении пошлин заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Финляндия рассматривает возможность введения пошлин на весь российский импорт. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по итогам переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Евросоюзе о новых ограничительных мерах в отношении России, сообщает TVP World.

«Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт», — цитирует Валтонен TVP World. Сикорский в свою очередь отметил важность совместной работы по обеспечению безопасности морских перевозок и акцентировал внимание на угрозе со стороны российского «теневого флота». Он добавил, что системы гражданской обороны Финляндии заслуживают высокой оценки, а борьба с нелегальными морскими перевозками остается приоритетом для Европы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕС решил полностью запретить импорт российского алюминия.

Ранее стало известно, что Финляндия, Эстония, Литва и Латвия хотят использовать международное право, чтобы задерживать российские суда. По словам дипломатов, западные санкции не действуют на Россию из-за того, что она перевозит свою нефть с помощью теневого флота. При этом якобы почти 50% санкционной торговли российской нефтью идет через Финский залив.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше