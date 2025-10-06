Финляндия собирается ввести пошлины на весь импорт России

Ранее стало известно, что Финляндия, Эстония, Литва и Латвия хотят использовать международное право, чтобы задерживать российские суда. По словам дипломатов, западные санкции не действуют на Россию из-за того, что она перевозит свою нефть с помощью теневого флота. При этом якобы почти 50% санкционной торговли российской нефтью идет через Финский залив.