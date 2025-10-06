Эксперт Кондратьев: атаковавшие Тюмень дроны ВСУ могли лететь из Казахстана

«Еще одна версия, которую нельзя упускать, заключается в том, что дроны могли стартовать с территории Казахстана. Запчасти этих беспилотников заранее незаконно были ввезены на территорию соседнего государства. Там же были собраны в подпольных цехах и также на территории Казахстана стартовали из фур. У наших соседей нет такого опыта борьбы с этими дронами, поиска таких диверсантов, поэтому не исключено, что эти беспилотники стартовали с территории Казахстана», — объяснил он.