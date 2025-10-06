Эксперт Кондратьев: атаковавшие Тюмень дроны ВСУ могли лететь из Казахстана

Дроны ВСУ для атаки Тюмени могли стартовать с территории Казахстана, объяснил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Еще одна версия, которую нельзя упускать, заключается в том, что дроны могли стартовать с территории Казахстана. Запчасти этих беспилотников заранее незаконно были ввезены на территорию соседнего государства. Там же были собраны в подпольных цехах и также на территории Казахстана стартовали из фур. У наших соседей нет такого опыта борьбы с этими дронами, поиска таких диверсантов, поэтому не исключено, что эти беспилотники стартовали с территории Казахстана», — объяснил он.
По словам Кондратьева, есть еще две версии, откуда могли стартовать дроны ВСУ для атаки Тюмени. Их могли привезти в прогород в фурах, с которых они вылетели. Кроме того, как отметил эксперт, это могли быть дроны с увеличенной дальностью полета, стартовавшие с территории Украины.
Напомним, что 6 октября обнаружили и ликвидировали три беспилотника ВСУ на территории предприятия в тюменском микрорайоне Антипино, где расположен Антипинский НПЗ.