В Белгороде на части улиц временно отключили наружное освещение

Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения в южной части города, сообщил мэр.

Источник: Аргументы и факты

В Белгороде в связи с работами по восстановлению энергоснабжения на некоторых участках улиц временно отключили наружное освещение, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

«Эта временная мера, которая связана с работами по восстановлению энергоснабжения жилых домов и социальных объектов в южной части города», — пояснил он.

По словам Демидова, энергетики быстрее выполнят восстановительные работы, если нагрузки на сети будет снижена.

Напомним, днем 6 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате обстрела погиб мужчина, еще один мирный житель позднее скончался в реанимации. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара по объекту инфраструктуры на ряде улиц появились проблемы с электричеством.