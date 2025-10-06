В Белгороде на части улиц временно отключили наружное освещение

Напомним, днем 6 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате обстрела погиб мужчина, еще один мирный житель позднее скончался в реанимации. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара по объекту инфраструктуры на ряде улиц появились проблемы с электричеством.