Семилетняя девочка провела несколько дней в квартире с умершей матерью в Тюмени

«По факту обнаружения тела женщины проводится процессуальная проверка. При осмотре внешних признаков криминальной смерти не установлено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — гвоорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что трагедия в Санкт-Петербурге унесла жизнь младенца, не прожившего и месяца. Ночью молодая мать кормила ребёнка на диване и случайно уснула. Проснувшись, она с ужасом обнаружила, что малыш не дышит. Несмотря на немедленный вызов реанимационной бригады, спасти ребёнка не удалось.
