Семилетняя девочка провела несколько дней в квартире с умершей матерью в Тюмени

В Тюмени семилетняя девочка несколько дней находилась в одной квартире с телом скончавшейся матери. Трагическую находку 5 октября сделала подруга погибшей, которая забеспокоилась, что та долгое время не выходит на связь, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.