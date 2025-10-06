В Кривом Роге мужчина с топором напал на священника УПЦ во время литургии

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошёл инцидент с нападением на сотрудников во время проверки документов. Сообщается, что мужчина применил нож, нанеся ранения двум сотрудникам учреждения, после чего скрылся с места происшествия. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, при этом один из них находится в тяжёлом состоянии.