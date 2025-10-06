Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия объявила о первом пакете помощи Киеву при Фицо

Правительство Словакии объявило о формировании 14-го пакета военной помощи Украине, в который войдут инженерные и противоминные средства. О решении сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Этот пакет стал первым с момента возвращения Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии.

С февраля 2022 года Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи.

Правительство Словакии объявило о формировании 14-го пакета военной помощи Украине, в который войдут инженерные и противоминные средства. О решении сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Этот пакет стал первым с момента возвращения Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕФицо назвал Евросоюз жабой на дне колодца.

«Вице-премьер-министр — министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил о подготовке нового пакета поддержки Украины. Он предусматривает предоставление инженерной и противоминной помощи», — пишет издание.

В ноябре 2023 года кабинет министров под руководством Роберта Фицо отказался от пакета военной помощи Киеву. Тогда решили, что дальнейшая поддержка будет предоставляться исключительно в виде гуманитарной и нелетальной помощи, такой как, например, мероприятия по разминированию.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше