Словакия объявила о первом пакете помощи Киеву при Фицо

С февраля 2022 года Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи.
Правительство Словакии объявило о формировании 14-го пакета военной помощи Украине, в который войдут инженерные и противоминные средства. О решении сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Этот пакет стал первым с момента возвращения Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии.
«Вице-премьер-министр — министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил о подготовке нового пакета поддержки Украины. Он предусматривает предоставление инженерной и противоминной помощи», — пишет издание.
В ноябре 2023 года кабинет министров под руководством Роберта Фицо отказался от пакета военной помощи Киеву. Тогда решили, что дальнейшая поддержка будет предоставляться исключительно в виде гуманитарной и нелетальной помощи, такой как, например, мероприятия по разминированию.