В Индонезии леопард пробрался в отель и три часа наводил ужас на туристов

Незваного хищника обнаружили гости, возвращавшиеся с прогулки возле одного из номеров. Администрация гостиницы немедленно вызвала пожарных, которые подключили к операции специалистов агентства по охране природы. Пойманное животное доставят в реабилитационный центр для дикой природы, где оно будет находиться под постоянным наблюдением.