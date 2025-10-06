Ричмонд
Украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области

Беспилотник ВСУ напал на курянина в селе Коренево.

Источник: Комсомольская правда

Украинский дрон атаковал мирного жителя в поселке Коренево Курской области, когда тот ехал на велосипеде. Осколки устройства повредили ноги мужчины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня в поселке Коренево Кореневского района вражеский БПЛА совершил атаку на местного жителя, который передвигался на велосипеде. В результате удара у 41-летнего мужчины осколочные ранения ног», — написал он в посте.

Политик уточнил, что пострадавшего срочно доставили в местную больницу.

Хинштейн также напомнил курянам о важности соблюдения мер безопасности. Он подчеркнул, что обстрелы в регионе не прекращаются, поэтому выходить на улицы нужно с особой осторожностью.

Ранее стало известно, что 6 октября ВСУ нанесли серию ударов по Белгороду с помощью ракет. В результате трагического события погибло два местных жителя. Также есть еще раненые.

