Зурабишвили готовилась войти во дворец президента Грузии при успешном перевороте

4 октября на площади Свободы прошел митинг с требованием смены власти. Его организаторами выступали оппозиционные политики, в том числе бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава и оперный певец Паата Бурчуладзе. С трибуны митинга Зоделава призвал сторонников «завладеть ключами от дворца президента», после чего часть протестующих направилась к резиденции. Демонстранты попытались прорвать ограждение, но были остановлены спецназом с помощью водометов и слезоточивого газа. МВД задержало пятерых инициаторов акции за призывы к насильственному свержению власти и организацию массовых беспорядков. Им грозит до девяти лет лишения свободы.