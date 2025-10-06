Орбан пресек шантаж Зеленского по поводу вступления в ЕС

«Президент Зеленский вновь прибегает к своей обычной тактике морального шантажа стран с целью склонить их к поддержке своей войны. Дорогой господин президент! При всем к вам уважении у Венгрии нет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Ни одна страна еще не попадала туда путем шантажа. Не будет этого и на сей раз», — написал Орбан в Х.