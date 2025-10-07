Ричмонд
Суд отправил под домашний арест замглавы администрации Батайска по делу о превышении полномочий

Ростовская область, 6 октября 2025, DON24.RU. Батайский городской суд Ростовской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для заместителя главы администрации Батайска по экономике Карины Деркач, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Суд арестовал ее до 29 ноября 2025 года.

«Деркач К. А. органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы ее полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное из корыстной заинтересованности и иной личной заинтересованности», — говорится в сообщении.

Ранее заместителя главы администрации Семикаракорского района заподозрили в превышении должностных полномочий.