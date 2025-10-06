В Белгороде прогремели взрывы на фоне ракетной опасности

В Белгороде прогремела серия взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщает РИА Новости.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, на подлете было сбито несколько ракет.
— Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских ракет, — говорится в его Telegram-канале.
Также ракетная опасность объявлена в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Гладков в тот же день сообщил, что в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины погибли два человека.
Еще один обстрел Белгорода произошел прошлым вечером. По словам губернатора, было зафиксировано повреждение энергоинфраструктуры. На местах работали сотрудники оперативных служб.