Губернатор Гладков: ПВО сбила несколько вражеских ракет над Белгородом

Ранее Life.ru писал, что число погибших при дневной атаке ВСУ на Белгород выросло до двух. Один из пострадавших, получивший тяжёлое ранение лёгкого, скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Губернатор Гладков выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что медики и спасатели продолжают работать круглосуточно.