Лукашенко запретил любое повышение цен в Беларуси

Александр Лукашенко ранее заявил о намерении усилить контроль за формированием цен в стране. Он также предупредил членов правительства и представителей местных органов власти о персональной ответственности в случае необоснованного повышения стоимости товаров. Глава государства подчеркнул, что не планирует вводить строгие фиксированные цены, однако настаивает на необходимости внедрения прозрачных и справедливых механизмов ценообразования.