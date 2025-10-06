Лукашенко запретил любое повышение цен в Беларуси

Были подняты наиболее острые вопросы, касающиеся инфляции.
Любое повышение цен на товары и услуги в Республике Беларусь находится под запретом с 6 откября 2025 года. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко по итогам совещания с руководством экономического блока, посвященного вопросам инфляции.
«С 6-го числа запрещается всякий рост цен… Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», — приводит слова Лукашнеко БЕЛТА. Лукашенко подчеркнул, что контролирующие органы должны немедленно реагировать на любые попытки повышения стоимости товаров и услуг.
Александр Лукашенко ранее заявил о намерении усилить контроль за формированием цен в стране. Он также предупредил членов правительства и представителей местных органов власти о персональной ответственности в случае необоснованного повышения стоимости товаров. Глава государства подчеркнул, что не планирует вводить строгие фиксированные цены, однако настаивает на необходимости внедрения прозрачных и справедливых механизмов ценообразования.