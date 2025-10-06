На фоне серии взрывов в Харькове отключили электричество

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким озвучил прогноз того, что конфликт между Россией и Украиной может завершиться в период от двух месяцев до одного года. Он подчеркнул, что, несмотря на возможность простого прекращения огня, стороны ждут подписания официального документа с уточнёнными условиями.