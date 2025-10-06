Ричмонд
МО РФ: За вечер ПВО сбили восемь дронов над регионами

С 20:40 до 23:00 ПВО уничтожили восемь БПЛА ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в период с 20:40 до 23:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны над территориями российских регионов было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщили в Министерстве обороны РФ.

«6 октября текущего года в период с 20:40 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает министерство.

Уточняется, что четыре БПЛА было сбито над Курской областью, два — над Брянской областью, еще по одному — над территориями Белгородской области и Республики Крым.

Ранее военное министерство сообщало, что за ночь на 5 октября было уничтожено 32 украинских беспилотника над разными регионами РФ. Среди них — Воронежская, Белгородская, Нижегородская, Брянская, Курская, Тамбовская и Тульская области.

