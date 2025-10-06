Пожар произошел в административном здании на Покровке

Пожар случился в административном здании на столичной улице Покровка. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.
— На Покровке произошло возгорание на чердаке в одноэтажном административном здании. Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет, — уточнили в публикации.
Возгорание удалось потушить 29 сотрудникам экстренных служб. Также были задействованы 12 единиц специальной техники.
До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.
До этого в подмосковном Долгопрудном эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Город», расположенного на Лихачевском проспекте. Причиной стало задымление в здании.