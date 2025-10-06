Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошел в административном здании на Покровке

Пожар случился в административном здании на столичной улице Покровка. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Пожар случился в административном здании на столичной улице Покровка. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

— На Покровке произошло возгорание на чердаке в одноэтажном административном здании. Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет, — уточнили в публикации.

Возгорание удалось потушить 29 сотрудникам экстренных служб. Также были задействованы 12 единиц специальной техники.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.

До этого в подмосковном Долгопрудном эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Город», расположенного на Лихачевском проспекте. Причиной стало задымление в здании.