ПВО сбила над Россией восемь украинских дронов менее чем за 2,5 часа

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении министерства.
Четыре БПЛА уничтожили над территорией Курской области. Ещё два дрона сбили над Брянской областью. По одному беспилотнику взорвали над Белгородской областью и Крымом.
Как Life.ru, этим же вечером три беспилотника ВСУ обезвредили на территории предприятия в Тюмени. Все заводы продолжили функционировать в штатном режиме. Пожара удалось избежать.
