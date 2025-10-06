Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила над Россией восемь украинских дронов менее чем за 2,5 часа

Российские системы противовоздушной обороны сбили над регионами России восемь украинских дронов за 2 часа и 20 минут. Как сообщили в Минобороны РФ, атаки отражали 6 октября в период с 20:40 до 23:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении министерства.

Четыре БПЛА уничтожили над территорией Курской области. Ещё два дрона сбили над Брянской областью. По одному беспилотнику взорвали над Белгородской областью и Крымом.

Как Life.ru, этим же вечером три беспилотника ВСУ обезвредили на территории предприятия в Тюмени. Все заводы продолжили функционировать в штатном режиме. Пожара удалось избежать.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше