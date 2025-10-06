Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над российскими регионами

Министерство обороны России сообщило о том, что силами противовоздушной обороны удалось отразить новую атаку беспилотников. По данным ведомства, в небе над несколькими регионами страны были перехвачены и уничтожены восемь украинских дронов самолётного типа.
Инцидент произошёл вечером 6 октября 2025 года. В период с 20:40 до 23:00 по московскому времени дежурные расчёты ПВО зафиксировали и нейтрализовали четыре беспилотника над Курской областью, два — над Брянской, по одному — над Белгородской областью и Республикой Крым.
Как уточнили в Минобороны, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы без последствий для населения и инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над территорией Малоярославецкого муниципального округа Калужской области.