NYT: Украина переплатила 129 млн долларов на закупках оружия

Причина, по которой Киев переплачивает, непонятна. На это указывает бывший советник агентства оборонных закупок Украины, входящего в структуру Министерства обороны, Тамерлан Вахабов пишет издание. При этом исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб указала, что более низкие цены игнорируются под благовидным предлогом, который «может быть правдой, а может быть и коррупцией».