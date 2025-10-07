В Курской области ввели новый специальный сигнал тревоги

На территории Курской области по согласованию с Министерством обороны РФ введен новый специальный сигнал оповещения «Авиационная опасность». Соответствующая информация была распространена 6 октября пресс-службой правительства региона.
«На территории Курской области вводится новый специальный сигнал тревоги — “Авиационная опасность”. Решение об этом принято оперативным штабом региона по согласованию с Минобороны России», — сказано в Telegram-канале.
Уточняется, что новый сигнал станут применять, если появятся сведения о возможной угрозе с воздуха. При этом все спасательные службы будут приводить в полную боевую готовность.
При этом, в случае подтверждения факта угрозы нанесения удара непосредственно по территории Курской области будет подан сигнал «Ракетная опасность».
Накануне Минобороны сообщило, что в ночь на 6 октября над регионами РФ был уничтожен 251 беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа.